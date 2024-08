Calciomercato Milan: la big di Premier BEFFA la concorrenza per Todibo, visite mediche PRENOTATE

Calciomercato Milan: sorpasso del West Ham alle pretendenti per Todibo. Accordo col Nizza, e visite mediche fissate! Che cosa sta succedendo

Clamorosa indiscrezione riportata da Fabrizio Romano. Secondo l’esperto di mercato, il direttore del West Ham Tim Steidten si starebbe recando a Nizza: il club inglese starebbe chiudendo l’accordo per Jean-Clair Todibo, accostato anche al Milan.

La Juventus è in trattativa da settimane, ma dal Nizza non c’è ancora il via libera per l’intesa economica. L’accordo West Ham-Nizza, invece, sarebbe già concluso per 40 milioni di euro più clausola di rivendita. Venerdì il West Ham cercherà di prenotare le visite mediche.