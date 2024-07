Calciomercato Milan: ancora il Manchester United sulla STRADA dei rossoneri, obiettivo confermato in difesa

Non solo Zirkzee il calciomercato Milan deve fare i conti con il Manchester United anche per un altro obiettivo

Ancora il Manchester United sulla strada. Non solo Zirkzee il calciomercato Milan deve fare i conti con il club di Premier League anche per un altro obiettivo: si stratta del difensore del Psg Ugarte.

Secondo quanto riportato da Espn, il club inglese lavora a diversi obiettivi a centrocampo è confermato l’interesse per il centrale dei parigini, vedremo se affonderanno il colpo battendo la concorrenza dei rossoneri.