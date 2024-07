Calciomercato Milan: CLAMOROSO scenario non da escludere per il futuro di Chiesa, i DETTAGLI

Il futuro di Federico Chiesa, accostato anche al calciomercato Milan è ancora da scrivere. Non si esclude il clamoroso scenario

Non solo la possibile cessione o il rinnovo ma solo al ribasso. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, c’è un terzo scenario per il futuro di Chiesa, ovvero quello del possibile addio a parametro zero.

L’attaccante bianconero, accostato anche al calciomercato Milan, potrebbe infatti decidere di restare fino alla scadenza del contratto. Un’opzione pericolosa per la Juve e per lo stesso giocatore, perché con un allenatore che lo vede poco rischierebbe di finire ai margini. I bianconeri, inoltre, lo perderebbero a parametro zero.