Calciomercato Milan: in cinque possono lasciare i rossoneri! Si lavora alle uscite, chi può salutare in estate. Tutti i dettagli

Secondo quanto riferito da Tuttosport, il calciomercato Milan è al lavoro non solo per le entrate, ma anche per quanto riguarda le uscite. Diversi giocatori, infatti, possono lasciare il club rossonero in estate.

Tra questi c’è chi non rientra nei piani del club come Origi e Ballo-Touré, oppure chi ha mercato in Inghilterra come Saelemaekers e Thiaw: il belga è nel mirino del Leicester, mentre il tedesco è nella lista del Newcastle. Punto interrogativo poi su Jovic, che potrebbe partire dopo l’arrivo di Morata e di un’altra punta.