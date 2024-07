Calciomercato Milan, asse col Chelsea CALDO: il Diavolo punta Lukaku, Chukwuemeka e… Spunta un nome CLAMOROSO in difesa. Le ultimissime

Asse caldissimo tra il Chelsea e il mercato Milan col Diavolo che starebbe puntando ben tre giocatori del club inglese. I contatti iniziali per Romelu Lukaku hanno portato ad altri nomi che piacciono ai rossoneri tra cui quelli di Chukwuemeka e del difensore Chalobah.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sono state solamente chiacchierate esplorative in quanto i Blues, avendo ormai superato il 30 giugno (data entro la quale bisognava fare cassa per rientrare nei limiti del fair play finanziario), sono più tranquilli e non hanno fretta di vendere.