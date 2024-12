Calciomercato Milan, Cardinale rompe gli indugi! Rinnovi pronti, il patron non ha nessuna intenzione di perdere loro tre

Calciomercato Milan, Gerry Cardinale vuole i rinnovi di Maignan, Reijnders e Theo Hernandez: asset troppo importanti per il club

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Gerry Cardinale ha mandato un messaggio chiaro al calciomercato Milan.

L’intento di Cardinale è «vincere in modo intelligente». Cioè bilanciando ricavi e spese. Se aumentano i primi, salgono pure le seconde, in un circolo virtuoso. In questo senso, gli accordi per il prolungamento dei contratti(con conseguente aumento dell’ingaggio) di top come Maignan e Reijnders – già trovati, saranno ufficializzati a breve – presuppongono un’ulteriore crescita del giro d’affari in positivo. Per questo, il Milan non può permettersi di perdere le ricche entrate derivanti dalla partecipazione alla Champions. E nemmeno asset importanti come Theo Hernandez, il cui contratto scade nel 2026. Il francese non sta passando un buon momento – Fonseca l’ha relegato in panchina con Genoa e Verona -, ma nella testa di Cardinale il suo rinnovo è imprescindibile, al di là poi degli sviluppi di mercato.