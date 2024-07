Calciomercato Milan: la big spagnola si INSERISCE per Olmo! Fissato un INCONTRO con l’agente, i DETTAGLI

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Olmo. Non solo il Manchester City, spunta la concorrenza della big spagnola

Sfida tra big europee per Olmo. Come riportato da Footmercato il Manchester City ha mostrato un interesse concreto nel fare la propria offerta per l’ex giocatore della Dinamo Zagabria che piace anche al Milan.

Lo spagnolo sembra, dal canto suo, dare priorità al Barcellona. Il suo agente ha un appuntamento a Barcellona questo fine settimana per discutere con la dirigenza blaugrana. Da parte sua, il Barça sta spingendo e vuole ancora ingaggiarlo, ma deve prima vendere per liberare il denaro necessario per permetterselo