Calciomercato Milan, Biasin non ha dubbi: «La dirigenza deve assolutamente intervenire in questo modo». Le ultimissime notizie

Fabrizio Biasin ha rilasciato alcune sue considerazioni sul calciomercato Milan a TMW. Di seguito le sue parole

I PROBLEMI DEL MILAN – «Adesso si potrà pensare con maggiore serenità al mercato: serve una punta. Sì, ma serve anche fare spazio in lista e nel frattempo Okafor è tornato indietro per via di una forma fisica non ottimale. Adesso il mirino si sposta su Jovic. Il Milan riuscirà a venderlo o dovrà agire diversamente, nel frattempo Rashford sembra complicarsi, più facile arrivare a Walker. Reparto da completare anche a centrocampo, dove la coperta è corta».