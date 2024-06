Calciomercato Milan, Ibrahimovic STUPISCE tutti! Attaccante da non credere, sbarca LUI a Milano? Ultime

Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic è pronto a stupire tutti: il nome nuovo per l’attacco è Omorodion dell’Atletico Madrid

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in attesa di sciogliere la matassa legata a Joshua Zirkzee, primo obiettivo per l’attacco, il calciomercato Milan continua a guardarsi intorno per individuare eventuali alternative nel caso in cui la trattativa con l’olandese saltasse.

L’ultimo nome è quello di Omorodion, attaccante dell’Atletico Madrid, acquistato dagli spagnoli per 5 milioni di euro, e nell’ultima stagione in prestito all’Alaves, club col quale ha realizzato 9 reti. I primi contatti sono già partiti.