Calciomercato Milan, l’indiscrezione spiazza i tifosi: stava per lasciare Milanello! Cosa è successo

Calciomercato Milan, clamorosa indiscrezione: i rossoneri avevano dato il via libera per cedere in prestito Alex Jimenez al Lecce

Come riferito da TMW, Alex Jimenez avrebbe potuto lasciare il calciomercato Milan a gennaio:

PAROLE – «Solo un mese fa il terzino sinistro del Milan Alex Jimenez sembrava destinato a lasciare Milanello per farsi le ossa altrove. Chiuso da Theo Hernandez, il calciatore spagnolo fino a metà dicembre era riuscito a trovare spazio, con buoni risultati, solo nel Milan Futuro. Succede poi che l’ex allenatore rossonero Fonseca ha degli screzi con Theo, spedisce il classe ’97 in panchina e, a sorpresa, lancia Jimenez titolare. Con ottimi risultati. Da metà dicembre in poi Jimenez ha trovato una inimmaginabile continuità. Da terzino sinistro, ma anche da ala, lo spagnolo classe 2005 ha fornito ottime prestazioni risultando più che all’altezza della situazione. Cinque buone prestazioni tra campionato e Supercoppa Italiana che hanno ribaltato lo scenario e risolto un problema alla società rossonera. Già, perché il Milan a dicembre ha sondato più di un terzino sinistro da inserire alle spalle di Theo Hernandez così da permettere Jimenez di maturare altrove. Ora però che l’ex canterano del Real Madrid ha dimostrato di essere più di una rapida alternativa al francese ecco che il Milan ha interrotto la sua ricerca e deciso di confermare l’attuale coppia di terzini sinistri. Con buona pace del Lecce, club a cui Jimenez era stato offerto prima del suo exploit».