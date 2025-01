Calciomercato Milan, incontro con il direttore sportivo: affare a titolo definitivo

Condividi via email

Calciomercato Milan, il giocatore potrebbe lasciare i rossoneri a titolo definitivo. Incontri importanti in questi giorni

In questi giorni la Roma starebbe spingendo per trovare un accordo con il Milan per ingaggiare Alexis Saelemaekers a titolo definitivo. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, nelle ultime ore, si è mosso proprio il direttore sportivo giallorosso Florent Ghisolfi.

Si cerca un accordo quindi per il passaggio del belga, che allo stesso tempo coinvolgerebbe anche Tammy Abraham. I rossoneri sarebbero felici di tenere il centravanti inglese.