Calciomercato Milan, Adli RESTA in uscita! Offerte sul PIATTO, sta valutando... ULTIMISSIME - Milan News 24

Calciomercato Milan, Adli resta in uscita: diverse offerte sul piatto dal Qatar, il francese prenderà una decisione a breve

Come riportato da Gianluca Di Marzio, Yacine Adli resta in uscita dal calciomercato Milan non rientrando nei piani tecnici di Paulo Fonseca. Il centrocampista francese ha ricevuto diverse offerte dal Qatar e le sta valutando.

La sensazione è che una decisione definitiva verrà preso entro il 30 agosto: complicato pensare che l’ex Bordeaux possa effettivamente rimanere a Milanello oltre la fine del mercato estivo.