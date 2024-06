Calciomercato Milan, pronti 70 milioni per il DOPPIO COLPO! Moncada ci sta provando seriamente

Calciomercato Milan, pronti 70 milioni per il DOPPIO COLPO in attacco! Moncada ci sta provando seriamente: le ultime

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul calciomercato Milan, concentrandosi soprattutto sul reparto d’attacco lì dove si stanno concentrando le maggiori attenzioni del club.

I rossoneri puntano a rifare l’attacco e oltre a un nuovo numero 9 potrebbero acquistare anche il suo sostituto. Per questo motivo Moncada avrebbe stanziato circa 70 milioni di euro: una cinquantina di milioni (commissioni comprese) per Zirkzee e altri 20 per il colpo Broja.