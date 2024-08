Calamai AVVERTE le rivali: «LUI è la pedina chiave che può mettere a sposto il mosaico rossonero». Le parole

Calamai ha parlato ai microfoni di TMW del Milan e in particolare delle perplessità uscite fuori dopo la partita con il Torino. Di seguito le parole su Fofana:

PAROLE – «E’ stato Ibra a sceglierlo. Ma Fonseca nuovo allenatore del Milan si porta dietro tanti punti interrogativi. Perplessità che la prima contro il Toro ha acceso ancor di più. Non sono piaciute le scelte iniziali del tecnico. Male Chukwueze, male Leao, male Pulisic. Male Jovic. Insomma, un reparto in tilt. Il nuovo allenatore del Milan ha corretto il tiro strada facendo salvando un risultato che ormai sembrava segnato. Ma questo Fonseca non mi convinceva prima e non mi convince adesso. Il dato positivo per il Milan è l’arrivo di Fofana. La pedina chiave che può mettere a posto il mosaico rossonero. Un mosaico che deve alzare il livello se vuole mettere le mani sullo scudetto».