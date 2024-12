Calabria Milan, il capitano torna titolare contro la Stella Rossa: in panchina va Emerson Royal. La scelta di Fonseca è ufficiale

Calabria titolare del Milan, in panchina va Emerson Royal. E’ questa la scelta ufficiale di Fonseca per la partita di Champions League.

Il capitano aveva già giocato nella vittoria per 2-3 contro lo Slovan Bratislava e pure in Coppa Italia, segnando un gol al Sassuolo. Emerson Royal paga a caro prezzo l’errore commesso contro l’Atalanta in occasione del gol di Lookman.

