Calabria Milan, il rinnovo appare sempre più lontano: questi gli ultimi aggiornamenti. Nei prossimi giorni nuovi contatti

Come riporta il Corriere dello Sport, appare in salita il rinnovo di Davide Calabria con il Milan. Il prolungamento del capitano è stato messo da parte negli ultimi mesi perchè la dirigenza ha preferito concludere gli accordi per le firme di Theo, Maignan e Reijnders.

Il futuro dell’italiano potrebbe, dunque, essere lontano da Milano alla scadenza del contratto. Così ne parla il giornale: «Nei prossimi giorni gli agenti di Calabria proveranno a trovare un compromesso economico, ma è anche possibile che il capitano del Milan non trovi l’accordo. In estate ci sono state proposte dalla Turchia (specialmente il Galatasaray). A gennaio potrebbe già accordarsi con altri club, anche se lui spera ancora di poter strappare il rinnovo con il Milan. Il capitano sarebbe disposto anche a rinnovare confermando l’attuale ingaggio e per questo è in attesa di una chiamata del club».