Calabria Milan, cambia nell’immediato il futuro del capitano? Offerta allettante da questa squadra

Calabria Milan, il futuro imminente del capitano rossonero potrebbe cambiare: questa squadra gli ha inviato un’allettante offerta

Come riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, Calabria ha ricevuto offerte allettanti dal Galatasaray di Osimhen e Mertens. Il capitano del Milan ha il contratto in scadenza a fine anno e, fino ad ora, non è arrivata l’intesa con la società per il rinnovo.

Il suo futuro, dunque, è ancora in bilico. Il terzino destro rossonero ha anche saltato le ultime partite a causa di un problema fisico e, Fonseca, spera di riaverlo a disposizione dopo la sosta.