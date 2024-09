Calabria Milan, la RIVELAZIONE: in estate ha rifiutato una MAXI OFFERTA. E il rinnovo… Il retroscena sul capitano

Calabria, capitano del Milan, in estate ha rifiutato una maxi offerta arrivata dal Galatasaray. A rivelarlo è stato Matteo Moretto al canale di Fabrizio Romano, il The Daily Briefing.

Il difensore non era disposto ad aprire alla partenza in direzione della Turchia nonostante la proposta fosse molto importante dal punto di vista economico. Il rinnovo del contratto, intanto, resta in stand by.