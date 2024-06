Buongiorno Milan: così il Napoli vuole bruciare la concorrenza, la STRATEGIA

Saranno settimane decisive per il futuro di Buongiorno. Il Napoli prepara la strategia per battere la concorrenza anche del Milan

Alessandro Buongiorno è consapevole che i prossimi mesi possono segnare una svolta nella sua carriera professionale. Geoffrey Moncada tiene vivi i contatti con l’entourage del giocatore, ma al momento le attenzioni del calciomercato Milan sono tutte rivolte al prossimo numero 9 da regalare a Paulo Fonseca.

Come riportato da Calciomercato.com diverso é il discorso per il Napoli che sta già portando avanti la propria strategia. Manna ha avviato i contatti con Riso, agente di Buongiorno, dopo aver ricevuto il totale gradimento di Conte. Il Napoli però vuole agire in anticipo sulla concorrenza e inizierà presto una trattativa ufficiale con il Torino per evitare il rischio che la vetrina dell’Europeo possa far lievitare ulteriormente il prezzo.