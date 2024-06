Buongiorno Milan, Conte spinge per portarlo al Napoli! La RICHIESTA di Cairo: le ultimissime sul difensore granata

Buongiorno è conteso ormai da settimane dal mercato Milan e dal Napoli. Come raccolto da CalcioNews24 il Napoli sembrerebbe quella ad aver inanellato maggiori passi in avanti. Aurelio De Laurentiis freme nel voler regalare al neo-tecnico Antonio Conte un colpo da novanta e Buongiorno potrebbe fare al caso suo. Tutta da comprendere, in ogni caso, la volontà dello stesso classe ‘99 (e del suo agente Beppe Riso) attualmente concentrato solo ed esclusivamente sul campionato europeo con gli azzurri di Spalletti.

La palla passa dunque al tandem Cairo-Buongiorno, gli unici che alla fine avranno l’ultima parola. Chissà se un’offerta pari a 35 milioni di euro per le casse del Torino riuscirà a far vacillare l’imprenditore alessandrino, così come il corteggiamento di Conte il numero 4 granata.