Buongiorno Milan, il Napoli alza il PRESSING! Passi avanti verso l’intesa: le ultime

Buongiorno Milan, il Napoli alza il PRESSING! Passi avanti verso l’intesa con il Torino: le ultime sul futuro del difensore

Alessandro Buongiorno è stato il grande obiettivo del calciomercato Milan della scorsa sessione invernale, anche se il suo nome non è mai scomparso dai radar rossoneri nemmeno adesso. Nel frattempo, però, la concorrenza per il centrale del Torino è aumentata e adesso a voler fare sul serio per un suo acquisto è il Napoli.

Come rivelato da Matteo Moretto, negli ultimi giorni ci sono stati nuovi contatti tra le parti che hanno portato ad un sostanziale avvicinamento. L’intesa è vicina, anche se non è ancora una vera e propria trattativa ufficiale tra il club partenopeo e quello granata. La società di De Laurentiis e del neo-tecnico Conte è pronta a soddisfare le richieste di Cairo di 40 milioni di euro.