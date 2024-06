Buongiorno Milan, fortissima concorrenza dalla Serie A: il PUNTO sul futuro del difensore di proprietà del Torino

Ci sono importanti novità per quanto riguarda il futuro di Alessandro Buongiorno, uno degli obiettivi principali del calciomercato Milan per rinforzare la difesa nel corso dell’estate.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il capitano del Torino resta il primissimo nome di Conte per rinforzare la retroguardia del Napoli: tuttavia non ci sono stati nuovi contatti tra le parti e per questo ogni scenario resta possibile.