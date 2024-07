Buongiorno Milan: INCONTRO ieri sera tra il Napoli e l’agente del difensore. Cosa filtra sul futuro del centrale

Sky Sport ha fornito preziosi aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Alessandro Buongiorno, centrale che piace molto al Milan e che si appresta a lasciare il Torino nel corso di questa sessione di mercato.

Nella serata di ieri è andato in scena un incontro tra l’agente del giocatore e la dirigenza del Napoli capitanata da Manna per cercare di trovare un accordo. Precedentemente il club di De Laurentiis era arrivato ad offrire una cifra vicina ai 35 milioni di euro per il cartellino.