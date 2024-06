Buongiorno Milan, è LUI la prima scelta per questa rivale di Serie A: SPRINT decisivo? DETTAGLI

Buongiorno Milan, è LUI la prima scelta per questa rivale di Serie A: SPRINT decisivo? I DETTAGLI sul difensore

Tra gli obiettivi del mercato Milan c’è sicuramente il difensore del Torino Buongiorno. Mentre Cairo lo blinda, Gianluca Di Marzio ha riportato un aggiornamento importante sul giocatore che piace al Napoli.

PAROLE – «Se per il post Osimhen il nome è quello di Romelu Lukaku, l’obiettivo per la difesa è Alessandro Buongiorno. Il difensore del Torino è la prima scelta per la difesa e ci sono già stati contatti tra i club».