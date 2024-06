Buongiorno Milan: i rossoneri sorridono, la rivale pronta a cambiare obiettivo! I DETTAGLI

Il futuro di Buongiorno è da definire. Piace al Milan e non solo. In tal senso però la rivale dei rossoneri è pronta a cambiare obiettivo

Il calciomercato Milan e non solo hanno messo nel mirino per la propria difesa Buongiorno del Torino. Il giocatore piace anche al Napoli ma gli azzurri sarebbero pronti a cambiare obiettivo:

come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, ci sarebbero diverse difficoltà nella trattativa con il Torino, così il Napoli sta aumentando i contatti per portare Mario Hermoso in azzurro entro l’inizio del ritiro di Dimaro, fissato per il prossimo 11 luglio, e sta trattando con il suo entourage.