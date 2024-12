Bucchi: «Il Milan di Madrid se la gioca con tutte, obiettivo Champions League». Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Intervistato in esclusiva da Milannews24, Cristian Bucchi ha analizzato il momento del Milan e, in particolare, gli obiettivi.

OBIETTIVO MILAN – «Credo che il Milan da questo punto di vista sia una delle poche squadre che non deve guardare le altre. Se il Milan è quello di Madrid o del derby con l’Inter, da partita quasi perfetta, può giocarsela con tutte e centrare la Champions League. Se invece i rossoneri cadranno nell’errore di essere condizionati dai loro giocatori di maggior talento sarà più difficile. La Champions League del Milan passa dalla risoluzione definitiva delle situazioni legate a Leao e Theo Hernandez. Giocatori troppo importanti per fare due partite dentro e due partite fuori e in questo senso penso che debba intervenire la società».