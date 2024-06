Broja Milan, pressing sull’attaccante del Chelsea: in arrivo questa OFFERTA. I dettagli e le ultime sul futuro

Il Milan avanza in maniera spedita sul fronte Broja. A prescindere dall’esito della trattativa per Zirkzee (per il quale comunque filtra una sempre crescente fiducia), i rossoneri vorrebbero assicurarsi anche l’albanese.

Per l’attaccante del Chelsea sarebbe pronta un’offerta da 15-20 milioni di euro per strapparlo a titolo definitivo e senza prestiti ai Blues. A riportarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport.