Broja Milan, l’obiettivo sta per SFUMARE! Accordo in fase di DEFINIZIONE con quel club inglese: l’albanese è pronto a salutare il Chelsea

A lungo accostato al calciomercato Milan, sia in questa finestra di mercato che l’anno scorso, Armando Broja potrebbe salutare ben presto il Chelsea ma il suo futuro non sarà in rossonero. L’attaccante albanese si trasferirà in prestito in un’altra squadra inglese: si tratta dell’Ipswich Town. Arriva la conferma di Fabrizio Romano con tutti i dettagli sull’accordo raggiunto con i Blues.

DETTAGLI – «L’Ipswich Town sta finalizzando l’accordo per ingaggiare Armando Broja, con visite mediche prenotate!

Prestito stagionale dal Chelsea, stipendio coperto… a quanto pare i club stanno ora discutendo di una clausola di acquisto che potrebbe anche essere obbligatoria.

Affare quasi concluso».