Broja Milan, forte concorrenza dalla Premier: questo club ha lanciato la sfida ai rossoneri. ULTIME sul futuro dell’attaccante

Tra gli attaccanti monitorati dal calciomercato Milan in vista dell’estate ormai alle porte c’è anche Armando Broja, attaccante albanese in uscita dal Chelsea.

Stando a quanto riportato da Tuttosport i rossoneri però non sarebbero l’unico club in corsa per il centravanti che sabato sfiderà l’Italia. Anche l’Everton starebbe pensando in maniera concreta a Broja, valutato circa 35 milioni di euro.