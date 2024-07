Brescianini Milan: INCONTRO tra Atalanta e Frosinone, COSA FILTRA e quanto incasserebbero i rossoneri

L’Atalanta accelera per Marco Brescianini. Incontro con il Frosinone, ecco quanto incasserebbe il Milan dalla cessione

Atalanta scatenata. Il club orobico è pronto a chiudere il terzo colpo della sessione estiva di calciomercato dopo Godfrey dall’Everton e Zaniolo dal Galatasaray.

Come riportato da Calciomercato.com nella giornata di oggi è previsto un incontro con il Frosinone per il centrocampista classe 2000 cresciuto nel Milan. Le parti proveranno a limare gli ultimi dettagli e arrivare alla fumata bianca. Atalanta e Frosinone ragionano per una cifra vicina ai 10 milioni di euro per il cartellino di Bresciani, che lascerebbe dopo una stagione il club laziale.

Il passaggio del 24enne alla corte di Gian Piero Gasperini garantirà al Milan un incasso pari al 50% della cifra che l’Atalanta verserà nelle casse del Frosinone.