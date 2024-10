Braida, l’ex MILAN criticissimo contro la NUOVA CHAMPIONS: l’attacco DIVENTA VIRALE. Le ultimissime notizie sul calcio

Ariedo Braida, ex Milan, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio KissKiss Napoli. Di seguito la sua netta critica contro il nuovo format della Champions League.

LE PAROLE – «Questa Champions non mi piace, è una Champions commerciale, hanno aumentato le partite per aumentare gli introiti. Amo il calcio, ho dato tutta la mia vita al calcio, ma personalmente questa coppa non la seguo come in passato».