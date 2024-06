Brahim Diaz Milan: la big di Serie A punta l’ex rossonero, LA VOLONTA’ del giocatore è chiara!

L’ex Milan Brahim Diaz sarebbe finito nel mirino della big di Serie A che punta a riportarlo in Italia. La volontà dello spagnolo

Obiettivo Brahim Diaz. L’ex Milan ora al Real Madrid secondo quanto riportato da Footmercato, è uno di quei giocatori che Ghisolfi, nuovo dirigente della Roma, ha seguito in queste settimane.

Il trequartista piace anche al Tottenham che lo avrebbe messo nel mirino per questa sessione di mercato. Tuttavia Brahim, però, non avrebbe intenzione di lasciare il Real Madrid, nonostante i pochi minuti che potrebbe avere la prossima stagione, visto anche l’arrivo in attacco di Kylian Mbappé. Stesso pensiero del Real Madrid che conta ancora su di lui.