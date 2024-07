Braglia: «Morata ottimo colpo, ma per vincere lo Scudetto servono questi due rinforzi». Le sue dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Braglia ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul Milan e non solo.

BRAGLIA – «Morata è un ottimo colpo ma serve altro. E’ un ottimo acquisto come strategia di mercato, come qualità, ma se il Milan deve migliorare il secondo posto serve anche altro. Altri acquisti da qui alla fine ne vedremo. Serve qualche altro tassello per dare equilibrio alla squadra. Al di là delle questioni tattiche, io credo che la dica lunga l’analisi sui gol presi lo scorso anno. Non è solo questione di difesa, in mezzo al campo serve un incontrista che faccia da sbarramento. C’è bisogno di giocatori di copertura. Il Milan dello Scudetto aveva Kessié e Tonali che davano questo equilibrio»