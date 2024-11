Braglia sull’Italia: «Applausi a Spalletti! Tonali? Ha fatto vincere lui il Milan». Le parole

Le parole rilasciate da Simone Braglia ai microfoni di TMW Radio. Il commento sulla Nazionale e sull’ex Milan Tonali

Le parole rilasciate da Simone Braglia ai microfoni di TMW Radio. Il commento sulla Nazionale di Spalletti e sull’ex Milan Sandro Tonali.

PAROLE – «Credo che bisogna fare gli applausi a Spalletti, c’è una freschezza che non vedevo da tempo. E complimenti per aver riscoperto Rovella. Un centrocampo come quello visto ieri in tanti ci invidierebbero. La forza ieri sera è stata la fase dei tre di centrocampo. Non capisco come mai Rovella sia arrivato così tardi in Nazionale. E non mi capacito come la Juve se lo sia fatto scappare, e mi chiedo come Allegri e poi Sarri non lo abbiano notato e fatto giocare o non gli abbiano dato fiducia».

TONALI – «Manca lo spessore del giocatore. Ha fatto vincere il Milan, così come Kessiè. Erano due giocatori di sostanza, due giocatori universali, e chi ce li ha difficilmente se li lascerà scappare».