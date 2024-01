Borriello: «Il Milan è più in salute rispetto alla Roma. Scudetto? Ha la squadra per stare nelle prime quattro»

Borriello ha parlato nel pre-partita di Milan Roma: tutte le dichiarazioni sul match

Marco Borriello ha parlato a DAZN nel pre-partita di Milan Roma, partita valida per la ventesima giornata di Serie A.

PAROLE – «Il Milan è la squadra più in salute anche se arriva dalla sconfitta in Coppa Italia. Ha fatto una buona partita ma non voglio commentare gli episodi arbitrali. La squadra per stare nelle prime 4 ce l’ha. Prime due? Anche però ci sono le coppe. Non ha fatto un grande mercato ma potrebbe essere la sorpresa come qualche anno fa. ».