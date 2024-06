Borghi a SORPRESA: «Ecco il problema più grande del Milan nella scorsa stagione». Le dichiarazioni del giornalista

Il giornalista Borghi ha commentato le parole del dirigente del Milan Ibrahimovic in conferenza stampa a Eurocronache.

PAROLE – «La voce di Ibrahimovic è sempre una voce tonante. Fra i miei tantissimi limiti c’è quello che nel momento in cui inizia un Europeo e una Copa America le chiacchiere esterne mi interessano zero, però, in questo caso, sottolineo proprio il fatto che abbia parlato Ibrahimovic. Per me uno dei più grandi problemi del Milan nella stagione appena conclusa è stato a livello di comunicazione.

Il Milan può avere sbagliato delle cose, ne ha fatte anche tante giuste a livello di organizzazione della squadra e poi di stagione. Ha avuto costantemente una carenza sul piano comunicativo, o non ha parlato o ha parlato un po’ debolmente. Se comincia a parlare Ibrahimovic è una voce che si sente e oggi il tifoso del Milan sa che Zlatan Ibrahimovic ha detto: ‘Rimangono Theo Hernandez, Maignan e Leao’»