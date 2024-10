Bonucci, nuovo ruolo in Nazionale per l’ex Milan: manca solo l’ufficialità

Bonucci, nuovo ruolo in Nazionale per l’ex Milan: ecco di cosa di occuperà. Le ultimissime notizie sul mondo rossonero

Leonardo Bonucci è pronto a iniziare una nuova avventura professionale. L’ex difensore della Juventus e del Milan, che si è ritirato recentemente dal calcio giocato, entrerà nello staff dell’Italia U20 come collaboratore di Bernardo Corradi.

Dopo il grandissimo successo agli Europei del 2021 (con il gol in finale all’Inghilterra), l’ex bianconero avrà modo di tornare in Nazionale in vesti completamente differenti rispetto all’ultima volta. Lo riferisce Sky.