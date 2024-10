Bonny Milan, è lui l’ultima idea per l’attacco! Il Diavolo si muove, la valutazione non spaventa

Bonny Milan, l’attaccante del Parma è il grande obiettivo dei rossoneri per il futuro: la valutazione dei ducali non spaventa

Come riferito da TMW, il calciomercato Milan si sta già muovendo in vista della prossima estate. In questo senso i rossoneri, con Ibrahimovic in testa, hanno messo nel mirino Bonny del Parma, attaccante per il quale lo svedese sembra stravedere.

I primi contatti con i ducali sono già partiti: da battere c’è la concorrenza del Napoli di Conte ma i rossoneri intendono fare sul serio. La valutazione si attesta intorno ai 30 milioni di euro: molto dipenderà anche dal futuro di Abraham.