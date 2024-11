Bonera su Vos: «Dobbiamo avere pazienza, capisco ci sia questa volontà ma...»

Intervenuto nella conferenza stampa rituale post gara, ecco il commento di Daniele Bonera su Silvano Vos

In conferenza stampa le parole di Daniele Bonera, allenatore del Milan Futuro, dopo la partita contro il Sestri Levante. Il commento sul giovane Vos:

PAROLE – «A volte ci scordiamo il percorso dei ragazzi ma è un campionato diverso, la Serie C ha un’intensità e un livello che magari lui non si aspettava, non è una giustificazione. Dobbiamo avere pazienza. Capisco che ci sia la volontà di vederlo. Non sono stupito dell’andamento fino a qui della squadra. Il bilancio lo faremo alla fine del girone di andata».