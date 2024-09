Bonera Milan, SOLUZIONE in casa se SALTA la panchina di Fonseca? La posizione del club sul futuro dell’allenatore del Milan Futuro

Il Milan non sembra tenere in considerazione l’idea di promuovere Bonera dal Milan Futuro alla Prima Squadra nel caso in cui dovesse saltare la panchina di Fonseca nelle prossime settimane. A riferirlo è Calciomercato.com.

La volontà del club rossonero, infatti, sarebbe quella di non toccare la seconda squadra rossonera ha iniziato in questa stagione la sua avventura Serie C.