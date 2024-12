Bologna Verona 2-3: impresa di Zanetti, decide un autogol di Castro

Bologna Verona 2-3: clamorosa impresa degli scaligeri che sbancano il Dall’Ara con un gol di Castro nel finale di partita

Clamorosa impresa dell’Hellas Verona al Dall’Ara nell’ultima partita della diciottesima giornata di Serie A. 2-3 il finale della sfida contro il Bologna, con i felsinei che possono rammaricarsi e che probabilmente non avrebbero meritato il ko.

In gol Dominguez (doppietta) per i padroni di casa, per gli ospiti reti di Sarr, Tengstedt e l’autorete nel finale di Castro, accostato nelle ultime settimane anche al calciomercato Milan.