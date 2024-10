Bologna Milan rinviata, Bucciantini: «Zero rispetto per i tifosi! La Lega Calcio...»

Bucciantini in esclusiva: le dichiarazioni del noto giornalista sul rinvio di Bologna Milan. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Marco Bucciantini, noto volto televisivo di Sky Sport e scrittore, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni. Di seguito il suo pensiero sul rinvio del match tra Bologna e Milan di Serie A.

Cosa ne pensa del rinvio della sfida tra il Bologna e il Milan?

«Da cittadino provo un dispiacere nel vedere uno stato che subisce un’alluvione e che non riesce a contenere i danni. Da appassionato sono colpito di come la Lega Calcio non riesca a trovare un posto nel calendario che, proprio loro, hanno intasato ulteriormente ampliando la Supercoppa Italiana. Per quanto riguarda le parole dei dirigenti capisco bene che il Milan avrebbe preferito giocarla ma i tifosi sono da lasciare stare. Hanno cercato in ogni modo di giocare questa a porte chiuse…questo sarebbe rispetto per i tifosi? Provo un po’ di fastidio a sentire certe cose; recuperandola, almeno, si dà la possibilità a loro di vederla».