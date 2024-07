Berardi Milan, anche i rossoneri per il RITORNO in Serie A dell’attaccante? I bookies CI CREDONO! Le quote sul suo futuro

Continuano a circolare diverse notizie sul futuro di Domenico Berardi il quale, retrocesso la scorsa stagione in Serie B col Sassuolo, scalpita per tornare subito in Serie A in un nuovo club: l’ala d’attacco italiana può essere un’opzione anche per il mercato Milan? I bookmakers ci credono, anche se danno altre squadre come favorite ad un suo acquisto.

Secondo quanto riferito da ‘AgiProNews.it’, le principali compagnie di betting parlano di un testa a testa tra Juventus e Bologna per assicurarsi il calciatore (entrambe a quota 2.50). Presente anche la Fiorentina a 3.50 seguita da Lazio e Napoli a 5. I rossoneri ad oggi in seguirebbero a 7.50, mentre è ancora più indietro l’Inter, quotata addirittura a 10.