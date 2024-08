Bennacer Milan, MURO rossonero di fronte all’ultima proposta araba. Tutti gli AGGIORNAMENTI sul centrocampista

La sensazione è che questi ultimi giorni di mercato in casa rossonera ruoteranno quasi esclusivamente al futuro di Ismael Bennacer. Una sua eventuale partenza potrebbe consentire al Milan di affondare un nuovo colpo.

Tuttavia stando a quanto riportato da Calciomercato.com le proposte dall’Arabia Saudita, sempre verbali e ancora mai scritte, sono ritenute troppo basse per essere prese in considerazione. A queste condizioni l’affare non si fa.