Bennacer Milan, l’algerino RAGGIUNGE Pioli in Arabia? Ha già dato l’OK! Cosa manca per la fumata bianca dell’operazione

Ismael Bennacer potrebbe lasciare presto il calciomercato Milan. Su di lui le voci di un interesse dall’Arabia Saudita si sono fatte insistenti fino a diventare concrete: l’Al-Ittihad, club della Saudi Pro League che è in chiusura con Stefano Pioli come nuovo allenatore, è passato all’assalto per l’algerino.

Secondo TMW il centrocampista è in trattativa serrata con la squadra di Gedda ed avrebbe già dato la propria disponibilità al trasferimento, ma a patto che vengano soddisfatte le sue richieste economiche. Le due società sono in contatto per cercare l’intesa economica.