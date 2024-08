Bennacer Arabia Saudita, il Milan detta le condizioni dell’AFFARE: o così o nulla. I DETTAGLI

Bennacer Arabia Saudita, il Milan detta le condizioni dell’AFFARE: o così o non se ne fa nulla. Tutti i DETTAGLI

Tra i calciatori dell’attuale rosa del Milan che potrebbero lasciare il club in questi ultimi giorni di calciomercato c’è sicuramente anche Ismael Bennacer.

L’algerino continua ad essere un giocatore molto stimato in Arabia Saudita ma, almeno per il momento, non sembrano esserci le condizioni per un suo trasferimento. Il Diavolo non ha intenzione di fare sconti sui 50 milioni della clausola rescissoria.