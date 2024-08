Bennacer AL MIELE su Baresi: «Da lui imparo tanto, anche da un semplice buongiorno» – FOTO

Bennacer AL MIELE su Baresi: «Da lui imparo tanto, anche da un semplice buongiorno». Il messaggio del centrocampista – FOTO

Visita d’eccezione all’allenamento di oggi del Milan mentre la squadra di Paulo Fonseca è impegnata nella tournée negli USA: a far visita al gruppo Franco Baresi. La presenza della leggenda rossonera non è passata affatto inosservata, come confermano le parole pronunciate da Ismael Bennacer nei suoi confronti.

PAROLE – «Imparo tanto da lui, anche da un semplice buongiorno».