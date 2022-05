Il dubbio di Belotti: rinnovo con il Torino o nuova esperienza?

Belotti deciderà nei prossimi giorni il suo futuro. Da una parte il rinnovo con i granata, dall’altra le molte offerte in Italia e all’estero

Dopo la beffa Brekalo, il Torino sta cercando di trattenere Andrea Belotti. Secondo quanto riportato dalla Stampa, il Gallo darà la risposta ai granata entro domenica sul suo futuro.

Per il capitano del Torino, oltre al rinnovo, ci sono sul tavolo le offerte dalla Roma in Italia e anche due piste estere: West Ham in Premier League oppure il Toronto assieme a Insigne. Per Belotti la pista Milan sembrerebbe definitivamente accantonata.