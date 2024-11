Belgio Italia, Spalletti non rinuncia ai due ex Milan: sono sempre titolari

Belgio Italia, Spalletti non rinuncia mai ai due ex Milan: sono sempre titolari. Tra i convocati non ci sono calciatori rossoneri

Nella formazione dell’Italia che affronterà il Belgio tra pochi minuti non ci sono giocatori del Milan. In questa Nazionale, infatti, non sono stati convocati calciatori rossoneri visti i problemi di varia natura di Calabria, Florenzi e Gabbia.

Spalletti, tuttavia, non rinuncia mai a due ex Milan di spicco: sia Donnarumma che Tonali, infatti, sono titolari nel big match di Nations League.