Condividi via email

Belahyane Milan, la situazione si è raffreddata: ecco le ultimissime sull’affare con l’Hellas Verona che sembra ormai sfumato

Si è raffreddata la situazione tra Belahyane e calciomercato Milan. Il centrocampista dell’Hellas Verona, come riporta Tuttosport, non è più il principale obiettivo della società rossonera che ha messo nel mirino l’acquisto per l’estate di Samuele Ricci del Torino.

Sempre nel Verona, invece, il Milan punta su Tchatchoua per la fascia destra. Infatti, sia Calabria sia Florenzi lasceranno il club a fine stagione.